НБУ разъяснил ситуацию с получением документов от покупателей "Сбербанка" в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальный банк Украины 14 апреля получил пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного существенного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% уставного капитала банка, в котором инвестором выступает Григорий Гусельников. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
"Национальный банк Украины 14 апреля действительно получил пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного существенного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% уставного капитала банка. Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Григорий Александрович Гусельников. Сейчас полученные от Г.А.Гусельникова документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении НБУ в ответ на запрос УНН.
Также в НБУ напомнили, что Национальный банк Украины 10 апреля текущего года получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк".
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Как отмечается, согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Саид Михайлович Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций ПАО "Сбербанк".
Сейчас полученные от С.М.Гуцериева документы также "зарегистрированы и находятся на рассмотрении", сообщили в НБУ.
При этом в НБУ сообщили, что распространенная ранее информация о Norvik Banka не соответствует действительности. "Документы для согласования приобретения существенного участия в банках Украины от резидентов Латвии в Национальный банк Украины не поступали", - добавили в регуляторе.
Также в Нацбанке напомнили, что согласно статье 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк Украины рассматривает документы, указанные в настоящей статье, в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов. При рассмотрении пакета документов Национальный банк Украины проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Национального банка Украины, его финансовое состояние и источники происхождения средств.
Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке в случаях, определенных в статье 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".
Напомним, ранее стало известно, что украинский филиал "Сбербанка" приобретет латвийский Norvik Bankа и Саид Гуцериев (сын Михаила Гуцериева, который является владельцем таких компаний как "РуссНефть", "Русский уголь" и "Мостпромстрой").
Следует заметить, что более 80% акций латвийского финучреждения принадлежат российскому бизнесмену Григорию Гусельникову.
Относительно Г.Гусельникова, то он в свое время возглавлял G2 Сapital, подконтрольный российскому олигарху Отару Маргании, который был внештатным советником бывшего вице-премьера и министра финансов РФ Алексея Кудрина. Последнего считают близким к президенту России Владимиру Путину и называются "надзирателем" за "Сбербанком" в РФ.