НБУ проведе сьогодні аукціон з купівлі 100 млн дол.

“У зв’язку з цим, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні та водночас поповнити міжнародні резерви, Національний банк України сьогодні, 5 січня 2017 року, оголосив про проведення аукціону з купівлі іноземної валюти. Обсяг аукціону — до 100 млн дол. США”, — йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що цього тижня вже було проведено два аукціони з купівлі валюти, під час яких придбано 23,8 млн дол. США для поповнення міжнародних резервів.

Як йдеться у коментарі, цього тижня на міжбанківському валютному ринку спостерігається тимчасова надлишкова пропозиція іноземної валюти, що сформувалася в результаті збігу новорічних вихідних днів в Україні з робочими днями у США та Європі.

“Протягом цих днів валютна виручка, продовжувала надходити через кореспондентські рахунки українських банків в США та Європі і накопичувалася для продажу в перші післясвяткові робочі дні. Як наслідок, пропозиція валюти цього тижня переважає над попитом на неї”, — зазначили у НБУ.