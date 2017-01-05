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НБУ проведет сегодня аукцион по покупке 100 млн долл.

НБУ проведет сегодня аукцион по покупке 100 млн долл.

Киев • УНН

 • 6553 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня Национальный банк Украины проведет аукцион по покупке 100 млн долларов США. Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В связи с этим, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны и одновременно пополнить международные резервы, Национальный банк Украины сегодня, 5 января 2017 года, объявил о проведении аукциона по покупке иностранной валюты. Объем аукциона - до 100 млн долл. США", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что на этой неделе уже было проведено два аукциона по покупке валюты, при которых приобретено 23,8 млн долл. США для пополнения международных резервов.

Как говорится в комментарии, на этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, сформировавшейся в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

"В течение этих дней валютная выручка, продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее", - отметили в НБУ.

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