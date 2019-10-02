НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Національний банк України продовжив перехідний період у запровадженні міжнародного стандарту номера банківського рахунку в Україні (IBAN) до 12 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
Зазначається, що таке рішення у Нацбанку ухвалили на прохання Державної казначейської служби.
"Разом з тим, у зв’язку зі зверненням Державної казначейської служби України для забезпечення виконання бюджетних програм в повному обсязі, Національний банк ухвалив рішення про продовження до 12 січня 2020 року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів", — повідомили у Нацбанку.
Це означає, що до 12 січня переказувати кошти можна як рахунки за новим стандартом IBAN, так і за колишніми реквізитами — код банку та номер рахунку.
Нагадаємо, у Держказначействі змінили номери рахунків для сплати податків та зборів у зв'язку із запровадженням IBAN.
5 серпня в Україні почали запроваджувати IBAN.