НБУ продлил переходный период по внедрению IBAN
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Национальный банк Украины продлил переходный период по внедрению международного стандарта номера банковского счета в Украине (IBAN) до 12 января 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба НБУ.
Отмечается, что такое решение в Нацбанке приняли по просьбе Государственной казначейской службы.
"Вместе с тем, в связи с обращением Государственной казначейской службы Украины для обеспечения выполнения бюджетных программ в полном объеме, Национальный банк принял решение о продлении до 12 января 2020 возможности заполнения пары реквизитов в документах на перевод средств", - сообщили в Нацбанке .
Это означает, что до 12 января переводить средства можно как счета по новому стандарту IBAN, так и по прежним реквизитам - код банка и номер счета.
Напомним, в Госказначействе изменили номера счетов для уплаты налогов и сборов в связи с введением IBAN.
5 августа в Украине начали вводить IBAN.