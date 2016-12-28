НБУ продав на валютному аукціоні 96,8 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 96,8 млн доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 120 млн дол., з яких НБУ продав 96,8 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,85 грн/дол., максимальний — 26,93 грн/дол. та середньозважений — 26,8892 грн/дол.
Водночас за мінімальним курсом було продано 20,5% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.
Як повідомляв УНН, Національний банк України оголосив сьогодні аукціон з продажу 100 млн доларів США для запобігання надмірним коливанням курсу гривні.