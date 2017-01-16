НБУ продав на валютному аукціоні 38,7 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні, 13 січня під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 38,7 млн дол., — 73,4% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 52,7 млн дол., з яких НБУ продав 38,7 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,70 грн/дол., максимальний — 27,7505 грн/дол. та середньозважений — 27,7180 грн/дол.
Водночас, за мінімальним курсом було придбано 35,7% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 13,8млн дол.
Як повідомляв УНН, 13 січня під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 55,5 млн дол.