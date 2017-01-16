НБУ продал на валютном аукционе 38,7 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня, 13 января во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 38,7 млн долл., - 73,4% общего объема поданных заявок субъектами рынка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 52,7 млн долл., из которых НБУ продал 38,7 млн долл.", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по итогам аукциона составил 27,70 грн/долл., максимальный — 27,7505 грн/долл. и средневзвешенный — 27,7180 грн/долл.
В то же время, по минимальному курсу было приобретено 35,7% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников — 13,8 млн долл.
Как сообщал УНН, 13 января во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 55,5 млн долл.