НБУ продав на валютному аукціоні 32,4 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні, 17 січня під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 32,4 млн доларів для стабілізації гривні. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 44,6 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,60 грн/дол., максимальний — 27,625 грн/дол. та середньозважений — 27,606 грн/дол.
Водночас за мінімальним курсом було придбано 33,3% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.
Як повідомляв УНН, Нацбанк 17 січня планував продати 100 млн дол. для стабілізації гривні.