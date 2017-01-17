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НБУ продав на валютному аукціоні 32,4 млн дол.

НБУ продав на валютному аукціоні 32,4 млн дол.

Київ • УНН

 • 9728 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні, 17 січня під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 32,4 млн доларів для стабілізації гривні. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 44,6 млн дол.

За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,60 грн/дол., максимальний — 27,625 грн/дол. та середньозважений — 27,606 грн/дол.

Водночас за мінімальним курсом було придбано 33,3% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.

Як повідомляв УНН, Нацбанк 17 січня планував продати 100 млн дол. для стабілізації гривні.

Українські Національні Новини

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