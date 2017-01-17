НБУ продал на валютном аукционе 32,4 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня, 17 января во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 32,4 млн долларов для стабилизации гривны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 44,6 млн долл.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 27,60 грн/долл., максимальный - 27,625 грн/долл. и средневзвешенный - 27,606 грн/долл.
В то же время по минимальному курсу было приобретено 33,3% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников.
Как сообщал УНН, Нацбанк 17 января планировал продать 100 млн долл. для стабилизации гривны.