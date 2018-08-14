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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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НБУ продав на аукціоні більше 66 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Сьогодні НБУ продав на аукціоні 66,6 млн доларів США. Про це свідчать результати проведеного НБУ аукціону з продажу валюти, оприлюднені на сайті регулятора, передає УНН.

НБУ продав на аукціоні більше 66 млн доларів

Так, зокрема, НБУ 14 серпня провів аукціон з продажу валюти. Обсяг аукціону був встановлений на рівні до 100 млн доларів. Заявки на участь в аукціоні подали 46 учасників ринку на загальну суму в 98,1 млн доларів за курсом від 26,46 гривень за долар до 27,47 грн за долар.

НБУ задовольнив 22 заявки учасників аукціону, продавши 66,6 млн доларів.

Середньозважений курс гривні за результатами аукціону склав 27,46 гривень за долар.

Нагадаємо, причинами курсових коливань, які спостерігалися на валютному ринку наприкінці липня, за даними НБУ, стало перерахування компаніями дивідендів за кордон, вихід нерезидентами з ОВДП, значні обсяги повернення ПДВ, а також збільшення попиту на готівкову валюту зі сторони тіньового аграрного сектору.

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