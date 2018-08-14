НБУ продал на аукционе больше 66 млн долларов

Так, в частности, НБУ 14 августа провел аукцион по продаже валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 100 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 46 участников рынка на общую сумму в 98,1 млн долларов по курсу от 26,46 гривен за доллар до 27,47 грн за доллар.

НБУ удовлетворил 22 заявки участников аукциона, продав 66,6 млн долларов.

Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 27,46 гривен за доллар.

Напомним, причинами курсовых колебаний, которые наблюдались на валютном рынке в конце июля, по данным НБУ, стало перечисление компаниями дивидендов за границу, выход нерезидентами из ОВГЗ, значительные объемы возврата НДС, а также увеличение спроса на наличную валюту со стороны теневого аграрного сектора.