НБУ презентував монету на честь 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу

Як повідомила редставник департаменту грошового обігу НБУ Вікторія Сузанська, Національний банк 17 листопада 2017 року ввів у обіг пам’ятну монету номіналом 5 гривень “100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу”.

“Національний банк України уважно стежить за суспільно-політичним життям держави і з нагоди важливої події в історії кримськотатарського народу – першого Курултаю, національного з’їзду, який відбувся в листопаді 1917 року, випустив пам’ятну монету “100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу”, - цитує Сузанська прес-служба НБУ.

Нагадаємо, НБУ введе нову пам'ятну монету присвячену Архістратигу Михаїлу.