НБУ презентував монету на честь 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Музеї грошей Національного банку України 22 листопада 2017 року відбулася презентація пам’ятної монети “100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу”. Про це йдеться в повідомленні НБУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
Як повідомила редставник департаменту грошового обігу НБУ Вікторія Сузанська, Національний банк 17 листопада 2017 року ввів у обіг пам’ятну монету номіналом 5 гривень “100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу”.
“Національний банк України уважно стежить за суспільно-політичним життям держави і з нагоди важливої події в історії кримськотатарського народу – першого Курултаю, національного з’їзду, який відбувся в листопаді 1917 року, випустив пам’ятну монету “100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу”, - цитує Сузанська прес-служба НБУ.
Нагадаємо, НБУ введе нову пам'ятну монету присвячену Архістратигу Михаїлу.