НБУ презентовал монету в честь 100-летия первого Курултая крымскотатарского народа

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 69952 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 55850 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 64094 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 72637 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115427 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114451 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142183 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107341 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108772 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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НБУ презентовал монету в честь 100-летия первого Курултая крымскотатарского народа

НБУ презентовал монету в честь 100-летия первого Курултая крымскотатарского народа

Киев  •  УНН

 • 12990 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Музее денег Национального банка Украины 22 ноября 2017 состоялась презентация памятной монеты "100-летие первого Курултая крымскотатарского народа". Об этом говорится в сообщении НБУ на странице в Facebook, передает УНН.

Как сообщила редставник департамента денежного обращения НБУ Виктория Сузанськая, Национальный банк 17 ноября 2017 ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен "100-летие первого Курултая крымскотатарского народа".

"Национальный банк Украины внимательно следит за общественно-политической жизнью государства и по случаю важного события в истории крымскотатарского народа - первого Курултая, национального съезда, который состоялся в ноябре 1917 года, выпустил памятную монету "100-летие первого Курултая крымскотатарского народа", - цитирует Сузанськую пресс-служба НБУ.

Напомним, НБУ введет новую памятную монету посвященную Архистратигу Михаилу.

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