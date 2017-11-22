НБУ презентовал монету в честь 100-летия первого Курултая крымскотатарского народа

Как сообщила редставник департамента денежного обращения НБУ Виктория Сузанськая, Национальный банк 17 ноября 2017 ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен "100-летие первого Курултая крымскотатарского народа".

"Национальный банк Украины внимательно следит за общественно-политической жизнью государства и по случаю важного события в истории крымскотатарского народа - первого Курултая, национального съезда, который состоялся в ноябре 1917 года, выпустил памятную монету "100-летие первого Курултая крымскотатарского народа", - цитирует Сузанськую пресс-служба НБУ.

Напомним, НБУ введет новую памятную монету посвященную Архистратигу Михаилу.