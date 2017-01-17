НБУ планує продати 100 млн дол. для стабілізації гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні,17 січня 2017 року, Національний банк оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти обсягом до 100 млн дол.,щоб запобігти надмірне коливання курсу гривні. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
“Сьогодні, 17 січня 2017 року, Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти,щоб запобігти надмірним коливанням курсу гривні. Обсяг аукціону — до 100 млн дол.”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні на міжбанківському валютному ринку спостерігається переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією під дією ситуативних та сезонних факторів.