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НБУ планирует продать 100 млн долл. для стабилизации гривны

НБУ планирует продать 100 млн долл. для стабилизации гривны

Киев • УНН

 • 7081 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня, 17 января 2017 года, Национальный банк объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты в объеме до 100 млн долл., чтобы предотвратить чрезмерное колебание курса гривны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"Сегодня, 17 января 2017 года, Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить избыточные колебания курса гривны. Объем аукциона - до 100 млн долл. ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов.

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