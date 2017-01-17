НБУ планирует продать 100 млн долл. для стабилизации гривны

"Сегодня, 17 января 2017 года, Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить избыточные колебания курса гривны. Объем аукциона - до 100 млн долл. ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов.