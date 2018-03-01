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НБУ підвищив облікову ставку до 17% річних

НБУ підвищив облікову ставку до 17% річних

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Національний банк України підвищив облікову ставку до 17% річних з 2 березня. Таке рішення ухвалило правління Нацбанку, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

"Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 17% річних з 2 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у регуляторі, четверте поспіль підвищення ключової процентної ставки є доцільним з огляду на відсутність суттєвих ознак послаблення інфляційних ризиків і спрямоване на зниження споживчої інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, наприкінці січня облікову ставку Нацбанк підвищив до 16% річних.

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