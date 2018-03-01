НБУ повысил учетную ставку до 17% годовых

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых с 2 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в регуляторе, четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки является целесообразным, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.

Напомним, в конце января учетную ставку Нацбанк повысил до 16% годовых.