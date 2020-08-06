НБУ підписав меморандум з Міжнародною фінансовою корпорацією: чого чекати

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Національний банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали меморандум про взаєморозуміння, що дозволить запровадити нові фінансові продукти і зробити фінпослуги доступнішими. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Національного банку України.

“Сьогодні голова Національного банку Кирило Шевченко та регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар підписали меморандум про взаєморозуміння”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що співпраця IFC та Національного банку має на меті:

- запровадити нові фінансові продукти для громадян та малого бізнесу;
- розширити доступ до рахунків та кредитів у фінансових установах;
- зробити фінансові послуги доступнішими, якіснішими та використовуваними;
- забезпечити захист прав споживачів фінансових послуг.

“Моя головна мета як голови Національного банку – підвищення добробуту українців. НБУ вітатиме та підтримуватиме зусилля наших міжнародних партнерів у цьому напрямі. Меморандум з IFC – це важливий крок уперед. Залученість громадян до фінансової системи, доступ до фінансових послуг, захищеність клієнтів фінансових установ – пріоритети нашої спільної роботи”, – сказав Кирило Шевченко.

За словами Джейсона Пеллмара, відповідальні рішення сьогодні можуть призвести до проривних можливостей для України та забезпечити громадянам і бізнесу доступ до необхідних фінансових послуг.

“Також надзвичайно важливо відкрити ринок для інвесторів, підживлюючи країну та забезпечуючи стійке економічне зростання. Спираючись на свій глобальний досвід, IFC допоможе Україні розширити доступ до фінансування тим категоріям громадян і бізнесу, які зараз виключені з фінансового ринку. Ми спільно розвиватимемо цифрові фінансові послуги, посилюватимемо захист споживачів та підтримуватимемо трансформацію системи кредитної звітності”, - сказав Джейсон Пеллмар.

Зазначається, що IFC також надаватиме технічну допомогу Національному банку, допомагатиме з розробленням та втіленням національної стратегії фінансової інклюзії.

Нагадаємо, за пів року Нацбанк випустив в обіг готівки на понад 60 млрд гривень.

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