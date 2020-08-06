НБУ подписал меморандум с Международной финансовой корпорацией: чего ждать
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Национальный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит ввести новые финансовые продукты и сделать финуслуги более доступными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Национального банка Украины.
"Сегодня председатель Национального банка Кирилл Шевченко и региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар подписали меморандум о взаимопонимании", - говорится в сообщении.
Указано, что сотрудничество IFC и Национального банка имеет целью:
- ввести новые финансовые продукты для граждан и малого бизнеса;
- расширить доступ к счетам и кредитам в финансовых учреждениях;
- сделать финансовые услуги более доступными, качественными и используемыми;
- обеспечить защиту прав потребителей финансовых услуг.
"Моя главная цель как главы Национального банка - повышение благосостояния украинцев. НБУ будет приветствовать и поддерживать усилия наших международных партнеров в этом направлении. Меморандум с IFC - это важный шаг вперед. Вовлеченность граждан в финансовую систему, доступ к финансовым услугам, защищенность клиентов финансовых учреждений - приоритеты нашей совместной работы", - сказал Кирилл Шевченко.
По словам Джейсона Пеллмара, ответственные решения сегодня могут привести к прорывным возможностей для Украины и обеспечить гражданам и бизнесу доступ к необходимым финансовым услугам.
"Также очень важно открыть рынок для инвесторов, подпитывая страну и обеспечивая устойчивый экономический рост. Опираясь на свой глобальный опыт, IFC поможет Украине расширить доступ к финансированию тем категориям граждан и бизнеса, которые сейчас исключены из рынка. Мы совместно будем развивать цифровые финансовые услуги, усиливать защиту потребителей и поддерживать трансформацию системы кредитной отчетности", - сказал Джейсон Пеллмар.
Отмечается, что IFC также будет оказывать техническую помощь Национальному банку, помогать с разработкой и воплощением национальной финансовой инклюзии.
Напомним, за полгода Нацбанк выпустил в обращение наличности на более 60 млрд гривен.