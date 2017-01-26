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НБУ переглянув прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% через мінімалку

НБУ переглянув прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% через мінімалку

Київ • УНН

 • 9447 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Національний банк України переглянув прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1%. Про це повідомила на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.

"Прогноз інфляції на цей рік переглянуто з 8% до 9,1%. Перегляд пов'язаний з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 грн з початку року", - сказала В.Гонтарева.

За її словами, рішення уряду про збільшення мінімальної зарплати відобразиться на рівні інфляції як безпосередньо через збільшення споживчого попиту населення, переважно на продовольчі товари, і собівартості продукції, так і опосередковано через інфляційні очікування українців.

"Ми очікуємо інфляцію в межах оголошених цільових орієнтирів (8% ± 2 в.п. на 2017 рік та 6% ± 2 в.п. на 2018 рік). Дезінфляційний тренд буде забезпечено завдяки стриманій монетарній та фіскальній політиці та суттєвому зменшенню темпів зростання адміністративних тарифів", - додала В.Гонтарева.

Як зазначили у НБУ, збільшення споживчого попиту та собівартості виробництва формуватиме додатковий тиск на основні компоненти інфляції у 2017 році: відповідно, базова інфляція зросте до 6,3%, а інфляція сирих продуктів – до 7,0%.

Крім того, інфляція в річному вимірі, за даними регулятора, буде залишатися високою впродовж перших трьох кварталів завдяки дії ефекту статистичної бази. Вона повернеться до однознакового рівня лише в IV кварталі 2017 року.

Водночас НБУ наразі не вважає за доцільне застосовувати інструменти монетарної політики для приведення прогнозу інфляції до 8% (центрального значення цільового діапазону). Адже це могло б призвести до необґрунтованої волатильності ринкових процентних ставок та інфляції в майбутньому, а також загальмувати зростання економіки, яка виходить з кризи.

Прогноз інфляції на 2018 рік залишається без змін на рівні 6%.

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