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НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% из-за минималки

НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% из-за минималки

Киев • УНН

 • 9446 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%. Об этом сообщила на брифинге глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.

"Прогноз инфляции на этот год пересмотрен с 8% до 9,1%. Пересмотр связан с повышением минимальной заработной платы до 3200 грн с начала года", - сказала В.Гонтарева.

По ее словам, решение правительства об увеличении минимальной зарплаты отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары и себестоимости продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев.

"Мы ожидаем инфляцию в пределах объявленных целевых ориентиров (8% ± 2 п.п. на 2017 год и 6% ± 2 п.п. 2018 год). Дезинфляционный тренд будет обеспечен благодаря сдержанной монетарной и фискальной политике и существенному уменьшению темпов роста административных тарифов ", - добавила В.Гонтарева.

Как отметили в НБУ, увеличение потребительского спроса и себестоимости производства формировать дополнительное давление на основные компоненты инфляции в 2017 году: соответственно, базовая инфляция вырастет до 6,3%, а инфляция сырых продуктов - до 7,0%.

Кроме того, инфляция в годовом измерении, по данным регулятора, будет оставаться высокой в ​​течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта статистической базы. Она вернется до однознакового уровня лишь в IV квартале 2017 года.

В то же время НБУ пока не считает целесообразным применять инструменты монетарной политики для приведения прогноза инфляции до 8% (центрального значения целевого диапазона). Ведь это могло бы привести к необоснованной волатильности рыночных процентных ставок и инфляции в будущем, а также затормозить рост экономики, что выходит из кризиса.

Прогноз инфляции 2018 год остается без изменений на уровне 6%.

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