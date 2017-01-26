НБУ очікує зростання ВВП на рівні 2,8% цього року, 3% - у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Національний банк України очікує у 2017 і 2018 роках році економічне зростання до 2,8% і 3% відповідно. Про це повідомляє прес-служба регулятора, передає УНН.
"Очікується, що економічне зростання прискориться – після 1,8% у 2016 році, за оцінкою НБУ, до 2,8% і 3,0% у 2017 і 2018 роках відповідно. Як наслідок, на прогнозному горизонті економіка поступово наближатиметься до свого потенційного рівня. Тобто сукупний попит продовжуватиме стримувати інфляцію, однак цей вплив суттєво послабиться порівняно з попередніми роками (і порівняно з попереднім прогнозом)", - йдеться у повідомленні.
За даними НБУ, у 2017 році економічну активність буде стимулювати збільшення споживчого попиту в результаті підвищення мінімальної заробітної плати.
Крім того очікується, що експорт відновить зростання на тлі покращення умов торгівлі та високих обсягів урожаю минулого року.
"Водночас, збільшення експортної виручки дозволить експортоорієнтованим підприємствам продовжувати нарощувати інвестиції відносно високими темпами. Однак, в умовах усе ще низьких темпів потенційного зростання економіки та повільних процесів імпортозаміщення підвищення внутрішнього інвестиційного попиту здебільшого буде задовольнятися за рахунок імпортованої продукції", - уточнили в Нацбанку.