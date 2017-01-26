НБУ ожидает роста ВВП на уровне 2,8% в этом году, 3% - в 2018 году

"Ожидается, что экономический рост ускорится - после 1,8% в 2016 году, по оценке НБУ, до 2,8% и 3,0% в 2017 и 2018 годах соответственно. Как следствие, на прогнозном горизонте экономика постепенно будет приближаться к своему потенциальному уровню. То есть совокупный спрос будет продолжать сдерживать инфляцию, однако это влияние существенно ослабится по сравнению с прошлыми годами (и по сравнению с предыдущим прогнозом)", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в 2017 году экономическую активность будет стимулировать увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной заработной платы.

Кроме того ожидается, что экспорт возобновит рост на фоне улучшения условий торговли и высоких объемов урожая прошлого года.

"Вместе с тем, увеличение экспортной выручки позволит экспортоориентированным предприятиям продолжать наращивать инвестиции относительно высокими темпами. Однако, в условиях все еще низких темпов потенциального роста экономики и медленных процессов импортозамещения повышение внутреннего инвестиционного спроса в основном будет удовлетворяться за счет импортируемой продукции", - уточнили в Нацбанке.