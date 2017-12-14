НБУ не виключив подальшого підвищення облікової ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національний банк України не виключив подальшого підвищення облікової ставки у зв’язку з посиленням фундаментальних інфляційних ризиків, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
"У разі подальшого посилення фундаментальних інфляційних ризиків Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки, щоб привести інфляцію до цільової траєкторії", - зазначили у прес-службі регулятора.
У НБУ додали, що наступне рішення щодо облікової ставки у січні 2018 року буде прийматися з урахування нових макроекономічних прогнозів, зокрема щодо інфляції.
Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року.