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НБУ не виключив подальшого підвищення облікової ставки

НБУ не виключив подальшого підвищення облікової ставки

Київ • УНН

 • 8639 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національний банк України не виключив подальшого підвищення облікової ставки у зв’язку з посиленням фундаментальних інфляційних ризиків, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.

"У разі подальшого посилення фундаментальних інфляційних ризиків Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки, щоб привести інфляцію до цільової траєкторії", - зазначили у прес-службі регулятора.

У НБУ додали, що наступне рішення щодо облікової ставки у січні 2018 року буде прийматися з урахування нових макроекономічних прогнозів, зокрема щодо інфляції.

Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року. 

 

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