НБУ не исключил дальнейшего повышения учетной ставки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк Украины не исключил дальнейшего повышения учетной ставки в связи с усилением фундаментальных инфляционных рисков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.
"В случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки, чтобы привести инфляцию к целевой траектории", - отметили в пресс-службе регулятора.
В НБУ добавили, что следующее решение по учетной ставке в январе 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции.
Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.