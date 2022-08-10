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НБУ не очікує значних розривів між курсом купівлі і продажу валюти після зняття заборон для обмінників

НБУ не очікує значних розривів між курсом купівлі і продажу валюти після зняття заборон для обмінників

Київ • УНН

 • 155629 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Національний банк України заявив, що не очікує значних розривів між курсами купівлі і продажу валюти після дозволу банкам та обмінникам купувати валюту в українців за будь-яким курсом, пише УНН.

Цитата

"Чи є ризик, що це рішення вплине на збільшення різниці між курсом продажу та викупу готівкової валюти в населення Окремі фінансові установи дійсно можуть цим скористатися для збільшення власної маржі, але така практика не стане поширеною. На заваді стане висока конкуренція в готівковому сегменті валютного ринку", - вказали у НБУ.

Деталі

Нацбанк зазначає: якщо установа встановлюватиме занижений курс купівлі готівкової валюти, який значно відрізнятиметься від курсу продажу, то вона ризикує втратити своїх клієнтів. Адже громадяни можуть обрати будь-яку іншу фінансову установу, враховуючи значну кількість гравців у готівковому сегменті валютного ринку.

"Силу конкуренції добре ілюструє те, що різниця між середніми курсами купівлі та продажу готівкової валюти банками після зняття відповідного обмеження не змінилася, а в небанківських установах – навпаки упродовж 5–8 серпня звузилася з 0,4 до 0,25 грн за 1 долар США", - наголосили у НБУ.

Контекст

Із 6 серпня 2022 року НБУ скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний. Нагадаємо, що з 21 липня офіційний курс становить 36,57 гривень за 1 долар США.

Чому це було зроблено

Курс у готівковому сегменті валютного ринку може як знижуватися, так і зростати – залежно від попиту та пропозиції на ринку. Зважаючи на це, вимога купувати валюту за курсом, не нижчим за офіційний, потенційно могла б обмежувати зміцнення гривні. Тож, як пояснили, Національний банк зняв відповідне обмеження.

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