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НБУ не ожидает значительных разрывов между курсом купли и продажи валюты после снятия запретов для обменников

Киев • УНН

 • 155621 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Национальный банк Украины заявил, что не ожидает значительных разрывов между курсами покупки и продажи валюты после разрешения банкам и обменникам покупать валюту у украинцев по любому курсу, пишет УНН.

Цитата

"Есть ли риск, что это решение повлияет на увеличение разницы между курсом продаж и выкупа наличной валюты у населения? Отдельные финансовые учреждения действительно могут этим воспользоваться для увеличения собственной маржи, но такая практика не станет распространенной. Помешает высокая конкуренция в наличном сегменте валютного рынка", - указали в НБУ.

Детали

Нацбанк отмечает: если учреждение будет устанавливать заниженный курс покупки наличной валюты, значительно отличающийся от курса продажи, то оно рискует потерять своих клиентов. Ведь граждане могут выбрать любое другое финансовое учреждение, учитывая значительное количество игроков в наличном сегменте валютного рынка.

"Силу конкуренции хорошо иллюстрирует то, что разница между средними курсами покупки и продажи наличной валюты банками после снятия соответствующего ограничения не изменилась, а в небанковских учреждениях – наоборот в течение 5–8 августа сузилась с 0,4 до 0,25 грн за 1 доллар США", - отметили в НБУ.

Контекст

С 6 августа 2022 года НБУ отменил ограничение, согласно которому банки и небанковские учреждения должны были покупать у населения наличную валюту по курсу не ниже официального. Напомним, что с 21 июля официальный курс составляет 36,57 гривны за 1 доллар США.

Почему это было сделано

Курс в наличном сегменте валютного рынка может как снижаться, так и расти – в зависимости от спроса и предложения на рынке. Учитывая это, требование покупать валюту по курсу, не ниже официального, потенциально могло бы ограничивать укрепление гривны. Итак, как пояснили, Национальный банк снял соответствующее ограничение.

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