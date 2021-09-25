НБУ не бачить підстав виплачувати кошти сумнівній німецькій фірмі, що тисне на владу Зеленського – розслідування

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Журналісти Der Spiegel повідомляли, як німецькі урядовці вимагали від України на користь компанії Varex від 40 мільйонів євро — нібито за постачання апаратів комп’ютерної томографії виробництва Siemens згідно з підписаним ще у 1991-му році контрактом. Серед цих урядовців — федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини, два державні секретарі парламенту в його міністерстві та два депутати Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (один колишній).

Німецька компанія Varex стверджує, що заборгованість українського уряду, яка, за підрахунками самої фірми, з відсотками вже сягнула одного мільярда євро, “забезпечується” гарантійним листом, виданим Національним банком України у 1991 році.

Varex зверталась до НБУ, водночас, за інформацією Der Spiegel, у 2017-му році тодішня керівниця установи Валерія Гонтарева надіслала компанії лист у відповідь, в якому йшлося, що “гарантія” від 1991 року не є прийнятною. За її словами, у документі відсутні суми, строк дії, згадка про саму компанію Varex та, відповідно, зобов’язання Нацбанку перед нею.

Відповідь НБУ

Нинішнє керівництво Національного банку України у відповідь на запит українських журналістів-розслідувачів з “Радіо Свобода”, підтвердило цю думку: “надана копія документа з назвою „гарантія“ не є банківською гарантією відповідно до законодавства України та не може бути підставою для сплати коштів Національним банком України”.

Varex залишила без відповіді питання про невідповідності в документі. Адвокат Майкл Філіппі повідомив Der Spiegel, що копії всіх відповідних документів були надані Міністерству економіки. Оригінали, включаючи державну гарантію, зберігаються “в безпечному місці”.

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Міністерство економіки Німеччини також не відповіло на питання щодо змісту вищезгаданого документу. Представник відомства лише заявив, що за цією справою “слідкували з 1990-х років” і “з того часу були неодноразові звернення до урядовців України”.

“З 2018 року низка чиновників ХДС чинить тиск на український уряд, щоб погасити борг перед сумнівною мюнхенською компанією. Він датується часом розпаду Радянського Союзу. Медичні технології Siemens були поставлені, але у Varex кажуть, що українці заборгували частину узгодженої суми. (...) Федеральний міністр економіки Петер Альтмаєр написав термінові листи до Києва щодо Varex, а його міністерство направило офіційну „делегацію“ в Україну під керівництвом депутата Бундестагу від ХДС. Державний секретар парламенту Альтмаєра Томас Барайс — також від ХДС — чинив тиск на президента України Володимира Зеленського під час Мюнхенської конференції з безпеки” — йдеться у розслідуванні Der Spiegel.

Видання також пише, що Varex “був активним у схильному до корупції бізнесі медичних технологій”. Компанія, мовиться в розслідуванні, справді має сумнівне минуле: у 90-х вона потрапила в Україні в гучний корупційний скандал — із викупом частки спільного українсько-німецького підприємства “Донкавамет”. Компанія Varex вже давно підозрюється в тому, що вона платила українським політикам, хоча у фірмі всі звинувачення спростовують.

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