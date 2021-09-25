НБУ не видит оснований выплачивать средства сомнительной немецкой фирме, которая давит на власть Зеленского - расследование

Детали

Журналисты Der Spiegel сообщали, как немецкие чиновники требовали от Украины в пользу компании Varex от 40000000 евро — якобы за поставку аппаратов компьютерной томографии производства Siemens согласно подписанному еще в 1991-м году контракту. Среди этих чиновников — федеральный министр экономики и энергетики Германии, два государственные секретари парламента в его министерстве и два депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (один бывший).

Немецкая компания Varex утверждает, что задолженность украинского правительства, которая, по подсчетам самой компании, с процентами уже достигла одного миллиарда евро, “обеспечивается” гарантийным письмом, выданным Национальным банком Украины в 1991 году.

Varex обращалась к НБУ одновременно по информации Der Spiegel, в 2017 году тогдашняя руководитель учреждения Валерия Гонтарева направила компании письмо в ответ, в котором говорилось, что “гарантия” от 1991 года не является приемлемой. По ее словам, в документе отсутствуют суммы, срок действия, упоминание о самой компании Varex и, соответственно, обязательства Нацбанка перед ней.

Ответ НБУ

Нынешнее руководство Национального банка Украины в ответ на запрос украинских журналистов-расследователей с “Радио Свобода”, подтвердил эту мысль: “предоставлена копия документа под названием” гарантия “не является банковской гарантией в соответствии с законодательством Украины и не может быть основанием для уплаты средств Национальным банком Украина”.

Varex оставила без ответа вопрос о несоответствии в документе. Адвокат Майкл Филиппи сообщил Der Spiegel, что копии всех соответствующих документов были предоставлены Министерству экономики. Оригиналы, включая государственную гарантию, сохраняются “в безопасном месте”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Конец эпохи”, или Германия накануне выборов: кто станет канцлером после Меркель и что говорят основные партии об Украине

Министерство экономики Германии также не ответило на вопрос о содержании вышеупомянутого документа. Представитель ведомства лишь заявил, что по этому делу “следили с 1990-х годов” и “с тех пор были неоднократные обращения к чиновникам Украины”.

“С 2018 года ряд чиновников ХДС оказывает давление на украинское правительство, чтобы погасить долг перед сомнительной мюнхенской компанией. Он датируется временем распада Советского Союза. Медицинские технологии Siemens были поставлены, но в Varex говорят, что украинцы задолжали часть согласованной суммы. (...) Федеральный министр экономики Петер Альтмаер написал срочные письма в Киев по Varex, а его министерство направило официальную „делегацию“ в Украине под руководством депутата Бундестага от ХДС. Государственный секретарь парламента Альтмаер Томас Барайс — также от ХДС — оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности”, — говорится в расследовании Der Spiegel.

Издание также пишет, что Varex “был активным в склонном к коррупции бизнесе медицинских технологий”. Компания, говорится в расследовании, действительно имеет сомнительное прошлое: в 90-х она попала в Украину в громкий коррупционный скандал — с выкупом доли общего украинского-германского предприятия “Донкавамет”. Компания Varex уже давно подозревается в том, что она платила украинским политикам, хотя в фирме все обвинения опровергают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рыбу в Украине больше всего покупают Германия и Дания: в этом году уже на 11 млн долларов