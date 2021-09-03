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НБУ: на початок вересня резерви України перевищили 30 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 19355 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. На початок вересня цього року міжнародні валютні резерви України перевищили 30 мільярдів доларів, попри погашення 1,3 млрд дол. за єврооблігаціями. Про це під час виступу на Українському фінансовому форумі сказав заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, повідомляє УНН.

Цитата:

"З 2015 року у нас продовжується тенденція до зростання резервів. Завдяки отриманню 2,7 млрд дол. від розміщення СПЗ Міжнародним валютним фондом на початок цього місяця резерви вже перевищують 30 мільярдів, навіть після сплати за євробондами", - повідомив Ніколайчук.

Деталі

Зі слів заступника голови НБУ, такий рівень резервів уже "можна вважати адекватним за критерієм адекватності МВФ".

Доповнення

У НБУ зауважують, що підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол. США дозволить подальша співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Наразі ж перегляд програми МВФ для України "у режимі очікування": 13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

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