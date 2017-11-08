НБУ дозволив продати одну з "дочок" російського "Сбербанку"

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Національний банк погодив набуття істотної участі в двох банках в Україні - ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку" та ПАТ "ВіЕс Банк" (VS Bank), що є "дочкою" російського "Сбербанка". Про це УНН повідомили у прес-службі регулятора.

"Національний банк України 7 листопада 2017 року погодив набуття істотної участі в ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку" та ПАТ "ВіЕс Банк", - йдеться у повідомленні.

Так, НБУ погодив спільне набуття опосередкованої істотної участі у розмірі 99,9% статутного капіталу ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку" двом громадянам Китайської Народної Республіки Яню Дуншену (Yan Dongcheng) та Дай Чжунюн (Dai Zhongyong). Одночасно з погодженням набуття істотної участі НБУ надав попередню згоду на здійснення капіталізації цього банку за спрощеною процедурою до 244 млн грн. ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку" необхідно у встановлений строк вжити всіх заходів для збільшення статутного капіталу, додали в НБУ.

Також Нацбанк погодив громадянину України Сергію Тігіпку набуття опосередкованої істотної участі в розмірі 99,9% статутного капіталу ПАТ "ВіЕс Банк" (VS Bank) через компанію Bailican Limited (Республіка Кіпр), яка придбає 99,9% акцій банку.

Нагадаємо, АМКУ дозволив С.Тігіпку купити акції "дочки" російського "Сбербанка" - ПАТ "ВіЕс Банк" (VS Bank).

Як повідомляв УНН, НБУ у серпні отримав від громадянина України пакет документів для погодження купівлі 99,9% акцій ПАТ "ВіЕс Банк" (VS Bank), що є "дочкою" російського "Сбербанка".

Раніше голова російського банку Герман Греф повідомив, що "Сбербанк" підписав угоду про продаж українського дочірнього банку "ВіЕс Банк" (VS Bank).

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