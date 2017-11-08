НБУ разрешил продать одну с "дочек" российского "Сбербанка"

"Национальный банк Украины 7 ноября 2017 года согласовал приобретение существенного участия в ПАО "Украинский банк реконструкции и развития" и ПАО "ВиЭс Банк", - говорится в сообщении.

В частности, НБУ согласовал совместное приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% уставного капитала ПАО "Украинский банк реконструкции и развития" двум гражданам Китайской Народной Республики Яню Дуншэну (Yan Dongcheng) и Дай Чжунюн (Dai Zhongyong). Одновременно с согласованием приобретения существенного участия НБУ предоставил предварительное согласие на осуществление капитализации этого банка по упрощенной процедуре в 244 млн грн. ПАО "Украинский банк реконструкции и развития" необходимо в установленный срок принять все меры для увеличения уставного капитала, добавили в НБУ.

Также Нацбанк согласовал гражданину Украины Сергею Тигипко приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% уставного капитала ПАО "ВиЭс Банк" (VS Bank) через компанию Bailican Limited (Кипр), которая приобретет 99,9% акций банка.

Напомним, АМКУ разрешил С.Тигипко купить акции "дочки" российского "Сбербанка" - ПАО "ВиЭс Банк" (VS Bank).

Как сообщал УНН, НБУ в августе получил от гражданина Украины пакет документов для согласования покупки 99,9% акций ПАО "ВиЭс Банк" (VS Bank), что является "дочкой" российского "Сбербанка".

Ранее глава российского банка Герман Греф сообщил, что "Сбербанк" подписал соглашение о продаже украинского дочернего банка "ВиЭс Банк" (VS Bank).