НБУ: доларизація депозитів українців зросла через падіння гривні

"Після незначного зниження у серпні рівень доларизації коштів клієнтів зріс до 41,0% на кінець кварталу через послаблення гривні... Рівень доларизації коштів клієнтів зріс за ІІІ квартал на 0.3 в. п.", - повідомили у Нацбанку.

Також зазначається, що за фіксованим на початок кварталу курсом частка валютних коштів знизилася на 2.0 в. п.

Загалом і приріст депозитів населення сповільнився, вказали в НБУ.

"У ІІI кварталі продовжувався приріст депозитів населення та бізнесу в банках, хоча гривневі вклади населення за липень – вересень зросли лише на 1,2% (+27,1% р/р), що суттєво нижче, ніж у ІІ кварталі (+10,9% кв/кв). Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% кв/кв (+5,3% р/р) у доларовому еквіваленті відповідно", - зауважили у Нацбанку.

Водночас вказано, що рівень доларизації чистих кредитів суб’єктам господарювання зріс за квартал на 1 в. п. до 48,3%, фізичним особам – знизився на 0,3% до 3,1%.

Загалом же портфель чистих гривневих кредитів банків населенню після падіння у II кварталі цього року на 5,0% у ІІІ кварталі зріс на 3,9%. Водночас річні темпи зростання чистих гривневих кредитів населенню, як зазначається, знизилися до 8,8% р/р наприкінці вересня.