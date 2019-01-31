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НБУ: дефіцит поточного рахунку у 2019 році звузиться до 3,1% ВВП

НБУ: дефіцит поточного рахунку у 2019 році звузиться до 3,1% ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Дефіцит поточного рахунку у 2019 році звузиться до 3,1% ВВП і загалом коливатиметься у межах 3-4% ВВП упродовж цього і наступного років. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

"Дефіцит поточного рахунку після розширення у 2018 році до 3,6% ВВП коливатиметься у межах 3-4% ВВП упродовж цього і наступного років. У 2019 році він звузиться до 3,1% ВВП завдяки рекордному врожаю кукурудзи попереднього року та зниженню цін на енергоносії", - зазначили у НБУ.

У 2020-2021 роках дефіцит поточного рахунку, як зазначається, "дещо розшириться внаслідок скорочення обсягів транзиту газу, зниження врожаю зернових та зростання інвестиційного імпорту після закінчення виборчого циклу".

"Розширення торговельного дефіциту буде компенсоване подальшим збільшенням приватних грошових переказів у результаті зростання доходів трудових мігрантів за кордоном", - додали у регуляторі.

Нагадаємо, за 11 місяців 2019 року дефіцит поточного рахунку становив 4,4 млрд дол. США порівняно з 1,7 млрд дол. США у відповідному періоді минулого року.

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