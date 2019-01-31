НБУ: дефицит текущего счета в 2019 году сузится до 3,1% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Дефицит текущего счета в 2019 году сузится до 3,1% ВВП и в целом будет колебаться в пределах 3-4% ВВП в течение этого и следующего годов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Дефицит текущего счета после расширения в 2018 году до 3,6% ВВП будет колебаться в пределах 3-4% ВВП в течение этого и следующего годов. В 2019 году он сузится до 3,1% ВВП благодаря рекордному урожаю кукурузы предыдущего года и снижению цен на энергоносители", - отметили в НБУ.
В 2020-2021 годах дефицит текущего счета, как отмечается, "несколько расширится вследствие сокращения объемов транзита газа, снижения урожая зерновых и роста инвестиционного импорта после окончания избирательного цикла".
"Расширение торгового дефицита будет компенсировано дальнейшим увеличением частных денежных переводов в результате роста доходов трудовых мигрантов за рубежом", - добавили в регуляторе.
Напомним, за 11 месяцев 2019 года дефицит текущего счета составил 4,4 млрд долл. США по сравнению с 1,7 млрд долл. США в соответствующем периоде годом ранее.