НБУ дав прогноз світових цін на газ та нафту

"Після стрімкого падіння наприкінці минулого року світові ціни на нафту з початку 2019 року поступово зростали. Вагомим фактором підтримки цін було обмеження виробництва в рамках виконання угоди ОПЕК+, насамперед Саудівською Аравією, та зниження обсягів постачання нафти Венесуелою та Іраном через санкції США. Однак утримання видобутку нафти США на рекордно високому рівні стримувало подальше зростання цін на нафту", - йдеться у повідомленні.

З початку квітня ціни на нафту прискорили зростання. Вагомим фактором стала заява президента США Дональда Трампа про відсутність необхідності продовження пом'якшених санкцій проти Ірану в нафтових питаннях, дія яких завершується 2 травня, нагадали в НБУ.

Натомість ціни на природний газ продовжили зниження, розпочате у вересні минулого року. Це було зумовлено накопиченими значними запасами скрапленого природного газу завдяки відносно теплій зимі в Північній півкулі та зростанню обсягів видобування газу США та Росією.

У НБУ прогнозують, що світові ціни на нафту надалі коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів/бар. Підтримку цінам надаватимуть скорочення постачання нафти країнами ОПЕК+ та санкції США проти Ірану і Венесуели. Водночас очікується, що попит на нафту залишатиметься стабільно високим і в 2019 році він зросте на 1,2-1,5 млн бар./добу. У наступні роки темпи його зростання уповільнюватимуться через зниження споживання нафти, насамперед за рахунок збільшення частки електромобілів, особливо в Китаї.

Експерти вважають, що світові ціни на природний газ після стрімкого зниження стабілізуються з подальшим слабким висхідним трендом.

"Очікується, що попит на скраплений природний газ зросте більш ніж на 20% до кінця 2020 року. Причому найбільше зростання попиту демонструє Китай, який наростив імпорт природного газу в 2018 році на 40% р/р. Водночас прискореними темпами зростатиме пропозиція, насамперед за рахунок виробництва в США, Росії, а також в Австралії та Катарі", - зазначили у прес-службі регулятора.

Нагадаємо, світові ціни на нафту продовжили падіння.