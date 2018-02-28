NBC: розвідка США не сповіщала владу штатів про кібератаки РФ перед виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Співробітники американських розвідувальних служб перед президентськими перегонами 2016 року в США вважали, що хакери, пов'язані з Росією, здійснили атаки на електронні системи для реєстрації виборців у ряді штатів, проте не стали попереджати місцеву владу. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NBC.
За версією джерел телеканалу з числа офіційних осіб, розвідувальне співтовариство США мало докази того, що зазначені хакери дістали несанкціонований доступ до сайтів штатів або електронним системам для обліку голосуючих. Це нібито сталося в семи штатах — Алясці, Арізоні, Вісконсині, Іллінойсі, Каліфорнії, Техасі та Флориді. Відповідну доповідь, як стверджується в матеріалі, отримав Барак Обама, який у той час був президентом США.
За словами джерел NBC, представники розвідслужб при цьому повідомили владу даних штатів лише про те, що іноземні структури вивчають їх електронні системи, призначені для проведення голосування. Про кібератаки Росії зазначені співробітники тоді промовчали, чому — не роз’яснюється. Опитані NBC офіційні особи відзначили, що ніякого впливу на результат виборів у США в результаті “втручання” надано не було.
Як повідомляється в матеріалі, влада шести з семи зазначених штатів заперечує, що по відношенню до їх комп’ютерних систем мали місце успішні кібератаки перед виборами.
Нагадаємо, Міністр фінансів США Стівен Мнучін під час виступу в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі повідомив, що Вашингтон введе нові обмежувальні заходи проти Москви протягом 30 днів.