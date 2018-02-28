NBC: разведка США не оповещала власти штатов о кибератаке РФ перед выборами

По версии источников телеканала из числа официальных лиц, разведывательное сообщество США имело доказательства того, что указанные хакеры получили несанкционированный доступ к сайтам штатов или электронным системам для учета голосующих. Это якобы произошло в семи штатах — Аляске, Аризоне, Висконсине, Иллинойсе, Калифорнии, Техасе и Флориде. Соответствующий доклад, как утверждается в материале, получил Барак Обама, который в то время был президентом США.

По словам источников NBC, представители разведслужб при этом сообщили власти данных штатов лишь о том, что иностранные структуры изучают их электронные системы, предназначенные для проведения голосования. О кибератаке России указанные сотрудники тогда умолчали, почему — не разъясняется. Опрошенные NBC официальные лица отметили, что никакого влияния на исход выборов в США в результате “вмешательства” предоставлено не было.

Как сообщается в материале, власть шести из семи указанных штатов отрицает, что по отношению к их компьютерных систем имели место успешные кибератаки перед выборами.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.