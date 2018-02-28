NBC: разведка США не оповещала власти штатов о кибератаке РФ перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сотрудники американских разведывательных служб перед президентской гонкой 2016 года в США считали, что хакеры, связанные с Россией, осуществили атаки на электронные системы для регистрации избирателей в ряде штатов, однако не стали предупреждать местную власть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC.
По версии источников телеканала из числа официальных лиц, разведывательное сообщество США имело доказательства того, что указанные хакеры получили несанкционированный доступ к сайтам штатов или электронным системам для учета голосующих. Это якобы произошло в семи штатах — Аляске, Аризоне, Висконсине, Иллинойсе, Калифорнии, Техасе и Флориде. Соответствующий доклад, как утверждается в материале, получил Барак Обама, который в то время был президентом США.
По словам источников NBC, представители разведслужб при этом сообщили власти данных штатов лишь о том, что иностранные структуры изучают их электронные системы, предназначенные для проведения голосования. О кибератаке России указанные сотрудники тогда умолчали, почему — не разъясняется. Опрошенные NBC официальные лица отметили, что никакого влияния на исход выборов в США в результате “вмешательства” предоставлено не было.
Как сообщается в материале, власть шести из семи указанных штатов отрицает, что по отношению к их компьютерных систем имели место успешные кибератаки перед выборами.
Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.