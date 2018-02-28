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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61582 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74352 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77136 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106779 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100260 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104499 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111485 просмотра

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NBC: разведка США не оповещала власти штатов о кибератаке РФ перед выборами

NBC: разведка США не оповещала власти штатов о кибератаке РФ перед выборами

Киев  •  УНН

 • 8738 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сотрудники американских разведывательных служб перед президентской гонкой 2016 года в США считали, что хакеры, связанные с Россией, осуществили атаки на электронные системы для регистрации избирателей в ряде штатов, однако не стали предупреждать местную власть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC.

По версии источников телеканала из числа официальных лиц, разведывательное сообщество США имело доказательства того, что указанные хакеры получили несанкционированный доступ к сайтам штатов или электронным системам для учета голосующих. Это якобы произошло в семи штатах — Аляске, Аризоне, Висконсине, Иллинойсе, Калифорнии, Техасе и Флориде. Соответствующий доклад, как утверждается в материале, получил Барак Обама, который в то время был президентом США.

По словам источников NBC, представители разведслужб при этом сообщили власти данных штатов лишь о том, что иностранные структуры изучают их электронные системы, предназначенные для проведения голосования. О кибератаке России указанные сотрудники тогда умолчали, почему — не разъясняется. Опрошенные NBC официальные лица отметили, что никакого влияния на исход выборов в США в результате “вмешательства” предоставлено не было.

Как сообщается в материале, власть шести из семи указанных штатов отрицает, что по отношению к их компьютерных систем имели место успешные кибератаки перед выборами.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.

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