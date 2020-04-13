НБА розпочала підготовку 25-денного плану відновлення чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Інсайдер "ESPN" Брайан Віндхорст розповів, що Національна баскетбольна асоціація знаходиться в процесі підготовки плану щодо відновлення змагань, інформує УНН.
План складається з 11 днів індивідуальних тренувань і 14 днів тренувальних таборів. Табори відкриються тільки після того, як ліга отримає дозвіл лікарів на ігри 5 на 5.
"Таким чином, коли країна одужає і ситуація з коронавірусом стане кращою, пройде від трьох з половиною до чотирьох тижнів перед відновлення сезону", - зазначив Віндхорст.
Нагадаємо, що НБА зупинила сезон 12-го березня, коли позитивний результат на коронавірус у центрового "Юти Джаз".