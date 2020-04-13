НБА начала подготовку 25-дневного плана возобновления чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Инсайдер "ESPN" Брайан Виндхорст рассказал, что Национальная баскетбольная ассоциация находится в процессе подготовки плана по восстановлению соревнований, информирует УНН.
План состоит из 11 дней индивидуальных тренировок и 14 дней тренировочных лагерей. Лагеря откроются только после того, как лига получит разрешение врачей на игры 5 на 5.
"Таким образом, когда страна выздоровеет и ситуация с коронавируса станет лучше, пройдет от трех с половиной до четырех недель перед возобновлению сезона", - отметил Виндхорст.
Напомним, что НБА остановила сезон 12-го марта, когда положительный результат на коронавирус в центрового "Юты Джаз".