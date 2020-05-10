НБА розглянула варіант проведення наступного сезону без глядачів на трибунах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. За повідомленням комісіонера НБА Адама Сільвера, увесь наступний сезон НБА може відбутися без глядачів на матчах, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Даний розвиток ситуації станеться у тому випадку, якщо ефективну вакцину проти коронавірусу не буде винайдено до того часу. Про це повідомив комісіонер НБА Сільвер під час останнього спілкування онлайн з гравцями ліги.
Також Сільвер повідомив гравцям, що НБА може перенести на червень остаточне рішення щодо поточного сезону, який зупинили в березні через пандемію коронавірусу.
Примітно, що глядачі на трибунах приносять НБА 40 відсотків прибутку. Відтак у НБА шукають методи подальшого покращення якості трансляцій та оригінальні ідеї презентації матчів уболівальникам.
Також зазначається, що в лізі розглядають Орландо та Лас-Вегас, як можливі місця проведення плей-офф відповідно Східної та Західної конференцій.