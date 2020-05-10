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НБА рассмотрела вариант проведения следующего сезона без зрителей на трибунах

Киев • УНН

 • 13325 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. По сообщению комиссионера НБА Адама Сильвера, весь следующий сезон НБА может состояться без зрителей на матчах, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

НБА рассмотрела вариант проведения следующего сезона без зрителей на трибунах

Данное развитие ситуации произойдет в том случае, если эффективную вакцину против коронавируса не найдут до того времени. Об этом сообщил комиссионер НБА Сильвер во время последнего общения онлайн с игроками лиги.

Также Сильвер сообщил игрокам, что НБА может перенести на июнь окончательное решение относительно текущего сезона, который остановили в марте из-за пандемии коронавируса.

Примечательно, что зрители на трибунах приносят НБА 40 процентов прибыли. Поэтому в НБА ищут методы дальнейшего улучшения качества трансляций и оригинальные идеи презентации матчей болельщикам.

Также отмечается, что в лиге рассматривают Орландо и Лас-Вегас, как возможные места проведения плей-офф в соответствии Восточной и Западной конференций.

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