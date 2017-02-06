Назви двох управлінь фіскальної служби декомунізували на Миколаївщині
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Миколаївщині декомунізували назви двох управлінь Державної фіскальної служби, повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДФС у Миколаївській області.
Так, назву ДПІ (Державної податкової інспекції) у Ленінському районі м. Миколаєва змінено на ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва, а назву назву Жовтневого відділення Баштанської ОДПІ змінено на Вітовське відділення Баштанської ОДПІ.
Зміни відбулись у рамках виконання норм Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 941 “Про перейменування деяких територіальних органів Державної фіскальної служби” наказом Державної фіскальної служби України від 25.01.2017 № 39 “Про перейменування деяких територіальних органів ДФС” .