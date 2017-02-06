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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51517 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Назви двох управлінь фіскальної служби декомунізували на Миколаївщині

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Миколаївщині декомунізували назви двох управлінь Державної фіскальної служби, повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДФС у Миколаївській області.

Назви двох управлінь фіскальної служби декомунізували на Миколаївщині

Так, назву ДПІ (Державної податкової інспекції) у Ленінському районі м. Миколаєва змінено на ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва, а назву назву Жовтневого відділення Баштанської ОДПІ змінено на Вітовське відділення Баштанської ОДПІ.

Зміни відбулись у рамках виконання норм Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 941 “Про перейменування деяких територіальних органів Державної фіскальної служби” наказом Державної фіскальної служби України від 25.01.2017 № 39 “Про перейменування деяких територіальних органів ДФС” .

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