Названия двух управлений фискальной службы декоммунизировали в Николаевской области

Так, название ГНИ (Государственной налоговой инспекции) в Ленинском районе г. Николаева изменено на ГНИ в Ингульском районе г. Николаева, а название Октябрьского отделения Баштанской ОГНИ изменено на Витовское отделение Баштанской ОГНИ.

Изменения произошли в рамках выполнения норм Закона Украины от 9 апреля 2015 года № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", постановления Кабинета Министров Украины от 14 декабря 2016 года № 941 "О переименовании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы" приказом фискальной службы Украины 25.01.2017 № 39 "О переименовании некоторых территориальных органов ГФС".