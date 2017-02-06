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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Названия двух управлений фискальной службы декоммунизировали в Николаевской области

Киев • УНН

 • 7675 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Николаевской области декоммунизировали названия двух управлений Государственной фискальной службы, сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГФС в Николаевской области.

Названия двух управлений фискальной службы декоммунизировали в Николаевской области

Так, название ГНИ (Государственной налоговой инспекции) в Ленинском районе г. Николаева изменено на ГНИ в Ингульском районе г. Николаева, а название Октябрьского отделения Баштанской ОГНИ изменено на Витовское отделение Баштанской ОГНИ.

Изменения произошли в рамках выполнения норм Закона Украины от 9 апреля 2015 года № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", постановления Кабинета Министров Украины от 14 декабря 2016 года № 941 "О переименовании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы" приказом фискальной службы Украины 25.01.2017 № 39 "О переименовании некоторых территориальных органов ГФС".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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