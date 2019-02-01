Названо вартість будівництва нового стадіону для ФК "Таврія"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Бериславі (Херсонська область) для сімферопольської футбольної команди "Таврія" побудують стадіон. Про це в ефірі телеканалу "ВТВ +" розповів голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, передає УНН.
Будівництво стадіону ініціював народний депутат України Сергій Куніцин, уточнив Гордєєв. На будівництво стадіону держбюджетом передбачено 10 млн грн, зазначив він.
"Також з ініціативи Федерації футболу України, на будівництво стадіону передбачені гроші УЄФА", - додав Гордєєв.
Проект будівництва вже розроблений, експертиза пройдена, очікуються процедури тендерного характеру, продовжив голова Херсонської ОДА.
"Цим питанням займається голова Бериславської районної ради Володимир Коновалов. Ми очікуємо, що в нормальному робочому режимі цей проект невдовзі запуститься", - розповів Гордєєв.
Нагадаємо, у жовтні минулого року, під час церемонії нагородження переможців і учасників обласного турніру з футболу серед дитячо-юнацьких команд "Кубок Президента України" та обласного турніру між командами учасників АТО, присвяченого Дню захисника України, Андрій Павелко та Петро Порошенко вручили капітану команди ФК "Таврія Сімферополь" Анатолію Масалову і віце-президенту Федерації футболу АР Крим Олегу Комуняру сертифікат на будівництво нового сучасного стадіону для "Таврії" і футбольної академії для дітей-переселенців з Криму і Донбасу.