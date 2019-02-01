Названо вартість будівництва нового стадіону для ФК "Таврія"

Будівництво стадіону ініціював народний депутат України Сергій Куніцин, уточнив Гордєєв. На будівництво стадіону держбюджетом передбачено 10 млн грн, зазначив він.

"Також з ініціативи Федерації футболу України, на будівництво стадіону передбачені гроші УЄФА", - додав Гордєєв.

Проект будівництва вже розроблений, експертиза пройдена, очікуються процедури тендерного характеру, продовжив голова Херсонської ОДА.

"Цим питанням займається голова Бериславської районної ради Володимир Коновалов. Ми очікуємо, що в нормальному робочому режимі цей проект невдовзі запуститься", - розповів Гордєєв.

Нагадаємо, у жовтні минулого року, під час церемонії нагородження переможців і учасників обласного турніру з футболу серед дитячо-юнацьких команд "Кубок Президента України" та обласного турніру між командами учасників АТО, присвяченого Дню захисника України, Андрій Павелко та Петро Порошенко вручили капітану команди ФК "Таврія Сімферополь" Анатолію Масалову і віце-президенту Федерації футболу АР Крим Олегу Комуняру сертифікат на будівництво нового сучасного стадіону для "Таврії" і футбольної академії для дітей-переселенців з Криму і Донбасу.