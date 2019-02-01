Названа стоимость строительства нового стадиона для ФК "Таврия"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Бериславе (Херсонская область) для симферопольской футбольной команды "Таврия" построят стадион. Об этом в эфире телеканала "ВТВ +" рассказал председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, передает УНН.
Строительство стадиона инициировал народный депутат Украины Сергей Куницын, уточнил Гордеев. На строительство стадиона госбюджетом предусмотрено 10 млн грн, отметил он.
"Также по инициативе Федерации футбола Украины, на строительство стадиона предусмотрены деньги УЕФА", - добавил Гордеев.
Проект строительства уже разработан, экспертиза пройдена, ожидаются процедуры тендерного характера, продолжил председатель Херсонской ОГА.
"Данным вопросом занимается председатель Бериславского районного совета Владимир Коновалов. Мы ожидаем, что в нормальном рабочем режиме этот проект вскоре запустится", — рассказал Гордеев.
Напомним, в октябре прошлого года, во время церемонии награждения победителей и участников областного турнира по футболу среди детско-юношеских команд “Кубок Президента Украины” и областного турнира между командами участников АТО, посвященного Дню защитника Украины, Андрей Павелко и Петр Порошенко вручили капитану команды ФК “Таврия Симферополь” Анатолию Масалову и вице-президенту Федерации футбола АР Крым Олегу Комуняру сертификат на строительство нового современного стадиона для “Таврии” и футбольной академии для детей-переселенцев из Крыма и Донбасса.