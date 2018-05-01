Названо регіони, де українці найгірше платять за комуналку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Найгірше за житлово-комунальні послуги розраховуються українці, які живуть у Луганській та Херсонській областях. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики, з початку року рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у Луганській області становить 53,8% нарахованих сум та у Херсонській — 62% нарахованих сум, що є найгіршими показниками по Україні.
Також погано розраховуються за комуналку у Донецькій області — 64,3%, Харківській — 65,4%, Дніпропетровській — 67,9%, Запорізькій — 68,2%, Кіровоградській — 68,4%, Полтавській — 68,6% та Чернівецькій — 68,7% областях.
При цьому найкраще платять за комуналку у Хмельницькій області — 90,3%, місті Києві — 88,3% та Львівській області — 88,4% нарахованих сум.
Нагадаємо, станом на кінець березня найбільшу заборгованість із оплати комунальних послуг українці мали за газ, централізоване опалення та гарячу воду.