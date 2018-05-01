Названы регионы, где украинцы хуже всего платят за коммуналку

В частности, по данным Госстатистики, с начала года уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в Луганской области составляет 53,8% начисленных сумм и в Херсонской — 62% начисленных сумм, что является худшими показателями по Украине.

Также плохо рассчитываются за коммуналку в Донецкой области — 64,3%, Харьковской — 65,4%, Днепропетровской — 67,9%, Запорожской — 68,2%, Кировоградской — 68,4%, Полтавской — 68,6% и Черновицкой — 68,7% областях.

При этом лучше всего платят за коммуналку в Хмельницкой области — 90,3%, Киеве — 88,3% и Львовской области — 88,4% начисленных сумм.

Напомним, по состоянию на конец марта наибольшую задолженность по оплате коммунальных услуг украинцы имели газ, централизованное отопление и горячую воду.