Названо прізвища нардепів, які лобіюють зростання цін на м'ясо і овочі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Ціни на м'ясо та овочі в наступному році багато в чому залежать від позиції народних депутатів. Є певна група людей, які роблять все можливе, щоб ціни в наступному році зросли. Про це заявив глава Всеукраїнського аграрного ради Михайло Соколов в ефірі телеканалу News One, передає УНН.

Він пояснив, що на порядку денному в парламенті зараз стоїть питання обмеження дотацій для тваринників і городників. І якщо це станеться, виробники негайно піднімуть ціни на свою продукцію.

“Як у нас визначаються ціни на продукти? Ціни завжди залежать від рентабельності. І коли відбирають ту підтримку, яку раніше держава надавала, то залишається два варіанти: або закриватися або підвищувати ціни. Якщо підприємства закриваються, то пропозиція на відповідну продукцію скорочується і ціни ростуть”, - розповів М.Соколов.

При цьому під ударом знаходяться саме тваринники, а це, перш за все, м’ясна продукція для внутрішнього споживача, підкреслив експерт.

“Вся справа в тому, що у нас до 2015 року діяв спец режим ПФУ, який давав додаткові доходи всім сільськогосподарським підприємствам. І разом з ним було таке виключення, що при експорті зернових культур ПДВ не відшкодовувався. Пізніше, відбулися зміни — скасували спец режим, але стали відшкодовувати ПДВ. І насправді рослинництво навіть виграло, так як витрати від скасування спец режиму їм були компенсовані тим, що їм повернули відшкодування. У підсумку вони стали отримувати навіть більше.

А ось з тваринництвом все сталося навпаки, так як відновлення відшкодування ПДВ призвело до того, що ціни на зернові культури на внутрішньому ринку, які є кормами — зросли. І корми стали приблизно 60% собівартості тваринництва. І в той же час скасували спец режим. Тому виходить, що реформа допомогла рослинникам і завдала подвійного удару по виробникам тваринницької продукції”, - сказав М.Соколов.

Він привів у приклад найбільші зернові компанії “Нібулон” і “Кернел”, які тільки за 10 місяців поточного року на двох отримали 10 млрд грн повернення ПДВ, а по закінченню року, ймовірно, отримають всі 20 млрд грн. Тобто, зерновикам якраз державна допомога не потрібна, чого не скажеш про тваринників, уточнив експерт.

“У 2017 році була введена в дію дотація. Вона була спрямована на те, щоб підтримати тваринників, які отримали подвійний удар. Вона, до речі, якщо говорити, про поточний рік, не закривала ті втрати, які тваринники отримали”, - уточнив М. Соколов.

Але навіть і ці гроші у виробників хочуть відібрати. Всілякі аграрні асоціації виступили категорично проти цього, але є певна група народних депутатів, які лобіюють обмеження дотацій і відповідно зростання цін на продукти харчування.

“Якщо говорити про парламент, а саме аграрний комітет, то більшість депутатів нас підтримують. Але є і такі, які виступають проти. І мені складно зрозуміти, чим вони це мотивують”, - підкреслив він.

Джерела УНН повідомляють, що в даному випадку мова може йти про таких народних депутатів: обраний по Львівському виборчому округу Андрій Кіт, обраний по Тернопільському виборчому округу Микола Люшняк, обраний по Херсонському виборчому округу Сергій Хлань, обраний за списком БПП Олексій Мушак.

Нагадаємо, експерти вважають, що відібрати дотації у тваринників хочуть зерновики. Головним лобістом в даному випадку називають нардепа і колишнього главу податкового комітету ВР Віталія Хомутинника, який володіє 5% акцій “Кернел” і має намір встановити контроль ще над сімома агропредприятиями, які входять в структуру даного агрохолдингу.

ЗМІ в свою чергу повідомляють, що в “Кернел” на днях відбулася різка зміна ТОП-менеджменту, що в свою чергу може свідчити про переділ власності компанії на користь В.Хомутінніка.

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